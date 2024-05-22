Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик Фітбар (Fitbar bar) Батончик Фітбар (Fitbar bar) (572515) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 29,29 грн Без рецепта 1 шт від 29,29 грн 1 шт від 24,96 грн 1 шт від 24,95 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 73 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Еліт Фуд Вага 30 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії