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Бальзам для губ Колор інтенс x Мавка (Lip balm Color Intense x Mavka) (572451) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для губ Колор інтенс x Мавка (Lip balm Color Intense x Mavka)
Ціна в місті Київ
від 87,80 грн
Без рецепта
1 шт від 87,80 грн 1 шт від 87,80 грн 1 шт від 87,80 грн
В наявності в 7 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Тон 01
Вага
5 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами