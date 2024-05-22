Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Колор інтенс x Мавка (Lip balm Color Intense x Mavka) Бальзам для губ Колор інтенс x Мавка (Lip balm Color Intense x Mavka) (572451) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 87,80 грн Без рецепта 1 шт від 87,80 грн 1 шт від 87,80 грн 1 шт від 87,80 грн В наявності в 7 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Астра-Косметик Форма випуску Тон 01 Вага 5 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами