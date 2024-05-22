Медичні виробиПерев'язочні засобиВатавата нестерильнаВата нестерильна Gentle Touch (Non-sterile cotton wool Gentle Touch) Вата нестерильна Gentle Touch (Non-sterile cotton wool Gentle Touch) (572208) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 14,00 грн Без рецепта 1 шт від 14,00 грн 1 шт від 13,90 грн В наявності в 217 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Форма випуску Зиг-заг Вага 100 г Медичні вироби вата нестерильна