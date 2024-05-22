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Вата нестерильна Gentle Touch (Non-sterile cotton wool Gentle Touch) (572208) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вата нестерильна Gentle Touch (Non-sterile cotton wool Gentle Touch)
Ціна в місті Київ
від 14,00 грн
Без рецепта
1 шт від 14,00 грн 1 шт від 13,90 грн
В наявності в 217 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Зиг-заг
Вага
100 г
Медичні вироби
вата нестерильна