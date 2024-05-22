Косметичні засобиДекоративна косметикаІнша декоративна косметикаБлиск для губ натуральний Феліцеа (Natural lip gloss Felicea) Блиск для губ натуральний Феліцеа (Natural lip gloss Felicea) (572173) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 318,88 грн Без рецепта 1 шт від 318,88 грн 1 шт від 318,88 грн 1 шт від 318,58 грн 1 шт від 318,60 грн 1 шт від 319,11 грн 1 шт від 318,74 грн Більше +3 В наявності в 19 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник S-GROUP LUKASZ STOKOWSKI Форма випуску №35 Об'єм 6 мл Косметичні засоби 10.2. Інша декоративна косметика