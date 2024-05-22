Все аптеки Украины
Косметичні засобиДекоративна косметикаІнша декоративна косметикаБлиск для губ натуральний Феліцеа (Natural lip gloss Felicea)

Блиск для губ натуральний Феліцеа (Natural lip gloss Felicea) (572173) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Блиск для губ натуральний Феліцеа (Natural lip gloss Felicea)
Ціна в місті Київ
від 318,88 грн
Без рецепта
1 шт від 318,88 грн 1 шт від 318,88 грн 1 шт від 318,58 грн 1 шт від 318,60 грн 1 шт від 319,11 грн 1 шт від 318,74 грн
Більше
+3
В наявності в 19 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
№35
Об'єм
6 мл
Косметичні засоби
10.2. Інша декоративна косметика