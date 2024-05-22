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Біо веган крем-маска проти стресу (Bio мegane anti-stress cream mask) (572130) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біо веган крем-маска проти стресу (Bio мegane anti-stress cream mask)
Ціна в місті Київ
від 119,00 грн
Без рецепта
1 шт від 119,00 грн
В наявності в 61 аптеці
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Виробник
Об'єм
10 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте