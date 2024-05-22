Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБіо веган крем-маска проти стресу (Bio мegane anti-stress cream mask) Біо веган крем-маска проти стресу (Bio мegane anti-stress cream mask) (572130) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 119,00 грн Без рецепта 1 шт від 119,00 грн В наявності в 61 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bio Vegane Cosmetics GmbH Об'єм 10 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте