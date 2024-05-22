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Біо веган флюїд для обличчя (Bio vegane facial fluid) (572126) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біо веган флюїд для обличчя (Bio vegane facial fluid)
Ціна в місті Київ
від 329,00 грн
Без рецепта
1 шт від 329,00 грн
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте