Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБіо веган флюїд для обличчя (Bio vegane facial fluid) Біо веган флюїд для обличчя (Bio vegane facial fluid) (572126) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 329,00 грн Без рецепта 1 шт від 329,00 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bio Vegane Cosmetics GmbH Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте