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Біо веган сироватка гіалуронова (Bio vegane hyaluronic serum) (572125) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біо веган сироватка гіалуронова (Bio vegane hyaluronic serum)
Ціна в місті Київ
від 379,00 грн
Без рецепта
1 шт від 379,00 грн
В наявності в 74 аптеках
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте