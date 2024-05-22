Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеГель-крем для обличчя Корін де Фарм (Gel-cream for skin Corine de Farme) Гель-крем для обличчя Корін де Фарм (Gel-cream for skin Corine de Farme) (572094) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 436,00 грн Без рецепта 1 шт від 436,00 грн В наявності в 111 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник SA Laboratoires Sarbec Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте