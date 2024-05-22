Косметичні засобиДитяча косметикаГель-шампунь дитячий Дененес (Gel-shampoo for children Denenes) Гель-шампунь дитячий Дененес (Gel-shampoo for children Denenes) (572091) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 221,87 грн Без рецепта 1 шт від 221,87 грн 1 шт від 220,99 грн 1 шт від 220,91 грн 1 шт від 285,00 грн Більше +1 В наявності в 87 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник AC Marca Brands SL Об'єм 600 мл Косметичні засоби 05 Дитяча косметика