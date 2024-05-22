Все аптеки Украины
Косметичні засобиДитяча косметикаГель-шампунь дитячий Дененес (Gel-shampoo for children Denenes)

Гель-шампунь дитячий Дененес (Gel-shampoo for children Denenes) (572091) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Гель-шампунь дитячий Дененес (Gel-shampoo for children Denenes)
Ціна в місті Київ
від 221,87 грн
Без рецепта
1 шт від 221,87 грн 1 шт від 220,99 грн 1 шт від 220,91 грн 1 шт від 285,00 грн
Більше
+1
В наявності в 87 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
600 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика