Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонВода міцелярна Еволюдерм (Micellar water Evoluderm) Вода міцелярна Еволюдерм (Micellar water Evoluderm) (571845) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 218,00 грн Без рецепта 1 шт від 218,00 грн 1 шт від 218,00 грн 1 шт від 218,00 грн В наявності в 102 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник С2J EVOLUDERM Об'єм 250 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон