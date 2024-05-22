Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонВода міцелярна Еволюдерм (Micellar water Evoluderm)

Вода міцелярна Еволюдерм (Micellar water Evoluderm) (571845) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вода міцелярна Еволюдерм (Micellar water Evoluderm)
Ціна в місті Київ
від 218,00 грн
Без рецепта
1 шт від 218,00 грн 1 шт від 218,00 грн 1 шт від 218,00 грн
В наявності в 102 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон