Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяКосметичні засоби для чоловіківКосметичні засоби для чоловіків по догляду за шкірою обличчяБабарія крем антивіковий (Babaria anti-aging cream) Бабарія крем антивіковий (Babaria anti-aging cream) (571842) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 675,00 грн Без рецепта 1 шт від 675,00 грн В наявності в 38 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.8.1. Косметичні засоби для чоловіків по догляду за шкірою обличчя