Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїГематоман класик (Hematomann classic) Гематоман класик (Hematomann classic) (571688) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник КРІОЛІТ-Д Форма випуску Батончик Вага 50 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії