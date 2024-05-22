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Гарцінія плюс (Garcinia plus) (571685) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гарцінія плюс (Garcinia plus)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
50 шт, 250 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
250 мг
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі