Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять мінеральні комплексиДієтичні добавки, що містять магній і кальційАнгіовен Мg+К (Angiovene Mg+K) Ангіовен Мg+К (Angiovene Mg+K) (571684) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 50 шт, 510 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Аптека 283 Форма випуску Таблетки Дозування 510 мг Кількість штук в упаковці 50 шт. Дієтичні добавки 3.2.2. Дієтичні добавки, що містять магній і кальцій