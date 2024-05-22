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Ангіовен Мg+К (Angiovene Mg+K) (571684) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Ангіовен Мg+К (Angiovene Mg+K)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
50 шт, 510 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
510 мг
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
3.2.2. Дієтичні добавки, що містять магній і кальцій