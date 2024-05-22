Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГель для вмивання Проблемна шкіра (Washing gel Problem skin) Гель для вмивання Проблемна шкіра (Washing gel Problem skin) (571212) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 69,49 грн Без рецепта 1 шт від 69,49 грн В наявності в 115 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Біокон МНВО Форма випуску Гель Вага 175 г Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя