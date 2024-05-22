Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесівБіомаст PRO (Biomast PRO)

Біомаст PRO (Biomast PRO) (571139) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Біомаст PRO (Biomast PRO)
Ціна в місті Київ
від 554,69 грн
Без рецепта
60 шт, 700 мг від 554,69 грн
В наявності в 47 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
700 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів