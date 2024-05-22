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Депапілін-DIM (Depapilin-DIM) (570938) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Депапілін-DIM (Depapilin-DIM)
Ціна в місті Київ
від 979,81 грн
Без рецепта
60 шт від 979,81 грн 30 шт від 561,82 грн
В наявності в 21 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів