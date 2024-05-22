Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Біо натурель кондиціонер для волосся (Bio Naturell hair conditioner) Біо натурель кондиціонер для волосся (Bio Naturell hair conditioner) (570371) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 140,00 грн Без рецепта 1 шт від 140,00 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 946 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)