Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБріомосс інтенс (Briomoss intense) Бріомосс інтенс (Briomoss intense) (570179) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 194,00 грн Без рецепта 24 шт від 194,00 грн В наявності в 877 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Global Pharma CM Форма випуску Пастилки Кількість штук в упаковці 24 шт. Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання