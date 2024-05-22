Астрацитрон фіто (Astracitron phyto) (570173) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Астрацитрон фіто інструкція із застосування
Склад
основні речовини: екстракт вербени — 50,0 мг (mg), екстракт бузини — 50,0 мг (mg), екстракт дивини (коров’яку) — 50,0 мг (mg), екстракт кореню імбиру — 50,0 мг (mg), екстракт кореню пеларгонії — 50,0 мг (mg), вітамін С — 40,0 мг (mg), ментол — 18,0 мг (mg);
допоміжні речовини: цукор, кислота лимонна безводна (регулятор кислотності), барвник «Буряк», ароматизатор полуниця.
Без ГМО.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, діти до 6 років, захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчного міхура у період загострення.
Застереження до споживання: вагітним та жінкам в період лактації споживати за призначенням та під наглядом лікаря (добову дозу визначає лікар); з обережністю вживати при схильності до кровотечі, складові продукту зменшують в’язкість крові. Містить цукор, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці, в сухому, добре вентильованому і захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Форма випуску
30 пакетів (саше), упакованих у картонну коробку.