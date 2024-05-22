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Астрацитрон фіто (Astracitron phyto) (570173) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Астрацитрон фіто (Astracitron phyto)
Ціна в місті Київ
від 359,90 грн
Без рецепта
30 шт від 359,90 грн
В наявності в 52 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Астрацитрон фіто інструкція із застосування

Склад

основні речовини: екстракт вербени — 50,0 мг (mg), екстракт бузини — 50,0 мг (mg), екстракт дивини (коров’яку) — 50,0 мг (mg), екстракт кореню імбиру — 50,0 мг (mg), екстракт кореню пеларгонії — 50,0 мг (mg), вітамін С — 40,0 мг (mg), ментол — 18,0 мг (mg);

допоміжні речовини: цукор, кислота лимонна безводна (регулятор кислотності), барвник «Буряк», ароматизатор полуниця.

Без ГМО.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, діти до 6 років, захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчного міхура у період загострення.

Застереження до споживання: вагітним та жінкам в період лактації споживати за призначенням та під наглядом лікаря (добову дозу визначає лікар); з обережністю вживати при схильності до кровотечі, складові продукту зменшують в’язкість крові. Містить цукор, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці, в сухому, добре вентильованому і захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма випуску

30 пакетів (саше), упакованих у картонну коробку.

Астрацитрон Фіто
Астрацитрон Фіто порошок саше 4.5 г, №30
від 359,90 грн
В наявності в 52 аптеках
Ціни в аптеках
Астрацитрон Фіто
Астрацитрон Фіто порошок саше 4.5 г, №30
від 359,90 грн
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