Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, діти до 6 років, захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчного міхура у період загострення.

Застереження до споживання: вагітним та жінкам в період лактації споживати за призначенням та під наглядом лікаря (добову дозу визначає лікар); з обережністю вживати при схильності до кровотечі, складові продукту зменшують в’язкість крові. Містить цукор, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет.