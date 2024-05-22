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Еупатілекс (Eupatilex) (570130) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Еупатілекс (Eupatilex)
Ціна в місті Київ
від 241,50 грн
Без рецепта
30 шт, 300 мг від 241,50 грн
В наявності в 230 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
300 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ

Еупатілекс інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: активний інгредієнт: густий екстракт листя полину д’Арґі (Artemisia argyi) (20:1), що містить 0,8–2,4% еупатіліну, 0,25–0,75% джейсеозидину — 60 мг (mg); допоміжні речовини: наповнювач: мікрокристалічна целюлоза, антизлежувач: кальцію стеарат, кремнію діоксид; оболонка капсули: желатин, барвник: титану двоокис.

Протипоказання

тромбоз (тромбоз судин головного мозку, інфаркт міокарда, тромбофлебіт тощо), коагулопатія, важкі порушення функцій печінки, нирок, серця, легень і захворювання крові, вагітність та період лактації, діти віком до 12 років, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Еупатілекс
Еупатілекс™ капсули 300 мг блістер, №30
від 241,50 грн
В наявності в 230 аптеках
Ціни в аптеках
Еупатілекс
Еупатілекс™ капсули 300 мг блістер, №30
від 241,50 грн
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