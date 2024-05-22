Еупатілекс (Eupatilex) (570130) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Еупатілекс інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: активний інгредієнт: густий екстракт листя полину д’Арґі (Artemisia argyi) (20:1), що містить 0,8–2,4% еупатіліну, 0,25–0,75% джейсеозидину — 60 мг (mg); допоміжні речовини: наповнювач: мікрокристалічна целюлоза, антизлежувач: кальцію стеарат, кремнію діоксид; оболонка капсули: желатин, барвник: титану двоокис.
Протипоказання
тромбоз (тромбоз судин головного мозку, інфаркт міокарда, тромбофлебіт тощо), коагулопатія, важкі порушення функцій печінки, нирок, серця, легень і захворювання крові, вагітність та період лактації, діти віком до 12 років, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.