Есбуларді (Esbulardi) (570129) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 210,58 грн
Без рецепта
Виробник
Біхелс
Форма випуску
Капсули
Дозування
450 мг
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Есбуларді інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: активні інгредієнти: сахароміцети буларді Lynside® Pro SCB (Saccharomyces boulardii CNCM I-3799) — 250 мг (mg) [що містить 2,0х1010 КУО (CFU) у 1 г (g)*], цинк (у формі глюконату цинку) — 10,0 мг (mg), що відповідає 68,0%*; допоміжні речовини: наповнювач: мальтодекстрин; оболонка капсули: желатин, барвник: титану двоокис. КУО = колонієутворююча одиниця. * відсоток від добової потреби у мінеральних речовинах.
Протипоказання
вагітність, період лактації, діти до 12 років та підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.
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