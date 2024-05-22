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Есбуларді (Esbulardi) (570129) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Есбуларді (Esbulardi)
Ціна в місті Київ
від 210,58 грн
Без рецепта
10 шт, 450 мг від 210,58 грн
В наявності в 69 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
450 мг
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Есбуларді інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: активні інгредієнти: сахароміцети буларді Lynside® Pro SCB (Saccharomyces boulardii CNCM I-3799) — 250 мг (mg) [що містить 2,0х1010 КУО (CFU) у 1 г (g)*], цинк (у формі глюконату цинку) — 10,0 мг (mg), що відповідає 68,0%*; допоміжні речовини: наповнювач: мальтодекстрин; оболонка капсули: желатин, барвник: титану двоокис. КУО = колонієутворююча одиниця. * відсоток від добової потреби у мінеральних речовинах.

Протипоказання

вагітність, період лактації, діти до 12 років та підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Есбуларді
Есбуларді™ капсули 450 мг блістер, №10
від 210,58 грн
В наявності в 69 аптеках
Ціни в аптеках
Есбуларді
Есбуларді™ капсули 450 мг блістер, №10
від 210,58 грн
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