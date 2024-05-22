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Батончик Фіто лайт глазурований (BarFitto light glazed) (569811) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик Фіто лайт глазурований (BarFitto light glazed)
Ціна в місті Київ
від 11,50 грн
Без рецепта
1 шт від 11,50 грн 1 шт від 12,00 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Вага
25 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії