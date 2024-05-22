Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик Кастус на фініковій основі (Castus bar) Батончик Кастус на фініковій основі (Castus bar) (569764) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 27,90 грн Без рецепта 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн Більше +5 В наявності в 155 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЮА-ФАРМ Форма випуску Батончик Вага 20 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії