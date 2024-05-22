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Батончик Кастус на фініковій основі (Castus bar) (569764) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик Кастус на фініковій основі (Castus bar)
Ціна в місті Київ
від 27,90 грн
Без рецепта
1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн 1 шт від 27,90 грн
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В наявності в 155 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Батончик
Вага
20 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії