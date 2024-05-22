Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тілаДієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організміДієтрин ананас (Dietrin pineapple)

Дієтрин ананас (Dietrin pineapple) (569522) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Дієтрин ананас (Dietrin pineapple)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі