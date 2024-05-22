Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГель для вмивання Др. Шеллер (Gel for washing Dr. Scheller) Гель для вмивання Др. Шеллер (Gel for washing Dr. Scheller) (569495) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 290,00 грн Без рецепта 1 шт від 290,00 грн В наявності в 144 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Dr. Scheller Cosmetics AG Об'єм 125 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя