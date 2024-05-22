Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаSVR кларіаль сонцезахисний крем (SVR clarial sunscreen) SVR кларіаль сонцезахисний крем (SVR clarial sunscreen) (569445) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 946,58 грн Без рецепта 1 шт від 946,58 грн В наявності в 13 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 40 мл Косметичні засоби 7.1.1.1. Сонцезахисні засоби для тіла