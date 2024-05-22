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Бомбочка-гейзер для ванни Тінк (Bath bomb-geyser Tink) (569320) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бомбочка-гейзер для ванни Тінк (Bath bomb-geyser Tink)
Ціна в місті Київ
від 132,58 грн
Без рецепта
1 шт від 132,58 грн 1 шт від 132,40 грн 1 шт від 132,96 грн 1 шт від 141,61 грн
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В наявності в 6 аптеках
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Виробник
Вага
200 г
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу