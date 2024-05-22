Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуБомбочка-гейзер для ванни Тінк (Bath bomb-geyser Tink) Бомбочка-гейзер для ванни Тінк (Bath bomb-geyser Tink) (569320) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 132,58 грн Без рецепта 1 шт від 132,58 грн 1 шт від 132,40 грн 1 шт від 132,96 грн 1 шт від 141,61 грн Більше +1 В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ПРОКЕЙР ООО Вага 200 г Косметичні засоби 11 Засоби для ванни та душу