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Гідробаланс слім (Hydrobalance slim) (569198) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гідробаланс слім (Hydrobalance slim)
Ціна в місті Київ
від 237,60 грн
Без рецепта
60 шт від 237,60 грн
В наявності в 459 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі