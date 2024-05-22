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Аргевіт (Argevit) (569062) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Аргевіт (Argevit)
Ціна в місті Київ
від 600,00 грн
Без рецепта
20 шт від 600,00 грн 20 шт Немає в наявності
В наявності в 56 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії