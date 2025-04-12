Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури

Обгортання тіла Кураж Anticellulite (Body wraps Courage Anticellulite)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
Обгортання для тіла Courage (Кураж) Anticellulite
Обгортання для тіла Courage (Кураж) Anticellulite
300 мл detox hot №1
Астра-Косметик
від 389,90 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Обгортання для тіла Courage (Кураж) Anticellulite
Обгортання для тіла Courage (Кураж) Anticellulite
300 мл detox cold №1
Астра-Косметик
від 389,90 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Ціни в Київ
від 389,90 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Астра-Косметик
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби