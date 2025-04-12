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Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури
Обгортання тіла Кураж Anticellulite (Body wraps Courage Anticellulite)
2 препарати
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Обгортання для тіла Courage (Кураж) Anticellulite
300 мл detox hot №1
Астра-Косметик
від
389,90
грн
в 6 аптеках
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Обгортання для тіла Courage (Кураж) Anticellulite
300 мл detox cold №1
Астра-Косметик
від
389,90
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Ціни в
Київ
від
389,90
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Астра-Косметик
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури
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