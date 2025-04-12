Київ
Про товар
Ціни
Засоби по догляду за губами
Маска-бальзам для губ Кураж (Mask-lip balm Courage)
2 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
Маска-бальзам для губ Courage (Кураж)
9 г marshmallow №1
Астра-Косметик
від
170,00
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Маска-бальзам для губ Courage (Кураж)
9 г coconut №1
Астра-Косметик
від
170,00
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Ціни в
Київ
від
170,00
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Астра-Косметик
Умови продажу
Без рецепта
Вага
9 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню