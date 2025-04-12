Засоби по догляду за губами

Маска-бальзам для губ Кураж (Mask-lip balm Courage)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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Маска-бальзам для губ Courage (Кураж)
Маска-бальзам для губ Courage (Кураж)
9 г marshmallow №1
Астра-Косметик
від 170,00 грн
в 5 аптеках
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Маска-бальзам для губ Courage (Кураж)
Маска-бальзам для губ Courage (Кураж)
9 г coconut №1
Астра-Косметик
від 170,00 грн
в 4 аптеках
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Ціни в Київ
від 170,00 грн
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Характеристики
Виробник
Астра-Косметик
Умови продажу
Без рецепта
Вага
9 г
Косметичні засоби