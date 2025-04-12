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Шампунь-піна для ванн 2 в 1 Бебікокколе (Shampoo-foam bath 2 in 1 Bebycoccole)
2 препарати
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Шампунь-піна для ванн 2 в 1 "Babycoccole" з екстрактом квіток лотоса
400 мл №1
Betafarma
від
305,90
грн
в 2 аптеках
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Шампунь-піна для ванн 2 в 1 "Babycoccole" з екстрактом квіток лотоса
250 мл №1
Betafarma
від
214,10
грн
в 1 аптеці
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Пакування
250 мл
400 мл
Ціни в
Київ
від
214,10
грн
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Характеристики
Виробник
Betafarma
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
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