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Лосьйон для тіла Кураж делішес (Body lotion Courage delicious)
3 препарати
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Лосьйон для тіла Courage (Кураж) Delicious
150 мл 03 мілкшейк №1
Астра-Косметик
від
220,06
грн
в 6 аптеках інших міст
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Лосьйон для тіла Courage (Кураж) Delicious
150 мл 02 лоліпоп №1
Астра-Косметик
від
220,06
грн
в 3 аптеках інших міст
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Лосьйон для тіла Courage (Кураж) Delicious
150 мл 01 маршмелоу №1
Астра-Косметик
від
220,00
грн
в 2 аптеках
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Ціни в
Київ
від
220,00
грн
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Характеристики
Виробник
Астра-Косметик
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла
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