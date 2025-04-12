Засоби для ванни та душу

Кристали мінеральні Антистрес (Mineral crystals Antistress)

КРИСТАЛИ МІНЕРАЛЬНІ "АНТИСТРЕС" 1300 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 164,40 грн
В 16 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Екобіз
Умови продажу
Без рецепта
Вага
1300 г
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/35967 від 20.11.2017