Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик Фітто лайт (Bar Fitto light) Батончик Фітто лайт (Bar Fitto light) (568798) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 11,20 грн Без рецепта 1 шт від 11,20 грн 1 шт від 12,00 грн В наявності в 3 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вітапак Вага 25 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії