Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Лізіобакт (Liziobact)

2 препарати
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Лізіобакт
Лізіобакт
Таблетки для розсмоктування, апельсин тм solution pharm №20
Здравофарм
Немає в наявності
Лізіобакт
Лізіобакт
Таблетки для розсмоктування, какао тм solution pharm №20
Здравофарм
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Здравофарм
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування, апельсин
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки