Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
Лізіобакт (Liziobact)
2 препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
Лізіобакт
Таблетки для розсмоктування, апельсин тм solution pharm №20
Здравофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лізіобакт
Таблетки для розсмоктування, какао тм solution pharm №20
Здравофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
табл. д/розсмокт., апельсин
табл. д/розсмоктування, какао
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Здравофарм
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування, апельсин
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню