Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель-змазка Юніка (Unica gel lubricant) Гель-змазка Юніка (Unica gel lubricant) (568789) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 192,00 грн Без рецепта 1 шт від 192,00 грн 1 шт від 232,01 грн В наявності в 168 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЛАНТАНА СОЛАР ООО Об'єм 50 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти