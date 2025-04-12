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Шампунь Мусвітал ботанік (Shampoo Mussvital botanics)
3 препарати
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Шампунь "Mussvital Botanics"
400 мл проти випадіння №1
Peroxfarma
від
403,24
грн
в 143 аптеках
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Шампунь "Mussvital Botanics"
400 мл себорегулірующій, протизапальний №1
Peroxfarma
від
391,86
грн
в 142 аптеках
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Шампунь "Mussvital Botanics"
400 мл для чутливої шкіри №1
Peroxfarma
від
420,00
грн
в 123 аптеках
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Ціни в
Київ
від
391,86
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Peroxfarma
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
3.1. Шампуні
3.3.1. Шампуні
3.4.1. Шампуні
Реєстрація
12.2-18-3/7036 від 06.06.2023
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