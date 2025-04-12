Засоби для тіла

Лосьйон для тіла Мусвітал (Body lotion Mussvital)

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Лосьйон для тіла "Mussvital"
Лосьйон для тіла "Mussvital"
400 мл алое вера №1
Peroxfarma
від 280,88 грн
в 141 аптеці
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Лосьйон для тіла "Mussvital"
Лосьйон для тіла "Mussvital"
400 мл аргановое масло №1
Peroxfarma
від 290,00 грн
в 114 аптеках
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Ціни в Київ
від 280,88 грн
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Характеристики
Виробник
Peroxfarma
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби