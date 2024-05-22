Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломАнтицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігуриВладіком SPA крем антицелюлітний (Vladicom SPA anti-cellulite cream) Владіком SPA крем антицелюлітний (Vladicom SPA anti-cellulite cream) (568719) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 147,00 грн Без рецепта 1 шт від 147,00 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Владіком Об'єм 200 мл Косметичні засоби 2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури