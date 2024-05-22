Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам-ополіскувач для волосся Триюга (Hair conditioner Triuga) Бальзам-ополіскувач для волосся Триюга (Hair conditioner Triuga) (568712) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 73,10 грн Без рецепта 1 шт від 73,10 грн 1 шт від 72,94 грн 1 шт від 72,74 грн В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Триюга-ОМ Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)