Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіАспіраториМеханічні аспіраториНазальні механічні аспіраториАспіратор назальний Ві бебі (Nasal aspirator Wee baby) Аспіратор назальний Ві бебі (Nasal aspirator Wee baby) (568633) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Механічні аспіратори Назальні механічні аспіратори