Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаВако фентімаксx гель після укусів комах (Vaco fentimax gel after insect bites) Вако фентімаксx гель після укусів комах (Vaco fentimax gel after insect bites) (568625) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 196,00 грн Без рецепта 1 шт від 196,00 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Vaco Retail sp. z.o.o Вага 50 г Косметичні засоби 2.3. Засоби для тіла