Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечникуБейбібіан Імедіа (Babybiane Imedia)

Бейбібіан Імедіа (Babybiane Imedia) (568487) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бейбібіан Імедіа (Babybiane Imedia)
Ціна в місті Київ
від 622,50 грн
Без рецепта
7 шт від 622,50 грн
В наявності в 1 аптеці
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
7 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику