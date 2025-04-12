Київ
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Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи
Урінеті (Urineti)
Ціни в
Київ
від
493,18
грн
В 17 аптеках
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Характеристики
Виробник
Tactus Nutrasciences LLP
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи
Ціни в
Київ
від
493,18
грн
В 17 аптеках
Знайти в аптеках
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