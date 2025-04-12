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Крем Тарлік макс від псоріазу та себорейного дерматиту (Tarlic max cream for psoriasis and seborrheic dermatitis)
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від
478,90
грн
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Характеристики
Виробник
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
478,90
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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