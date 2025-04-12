Засоби для тіла

Крем Тарлік макс від псоріазу та себорейного дерматиту (Tarlic max cream for psoriasis and seborrheic dermatitis)

Крем Tarlic max від псоріазу та себорейного дерматиту 100 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 478,90 грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Косметичні засоби