Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Атріовентрикулярна блокада III ступеня. Кардіогенний шок (при систолічному артеріальному тиску у дорослих нижче 90 мм рт. ст.). Коматозні стани нез’ясованої етіології. Декомпенсовані форми цукрового діабету. Гостре та хронічне порушення функції нирок II–IV ступеня. Хвороба Аддісона. Гіперкаліємія та гіпермагніємія.

Взаємодія з іншими лікарським засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні РИТМОКОР® ФОРТЕ з антиаритмічними та гіпотензивними засобами спостерігається взаємне посилення активності препаратів. При одночасному застосуванні з калійзберігаючими діуретиками та інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту необхідно контролювати рівень калію та магнію у сироватці крові. При одночасному застосуванні з серцевими глікозидами зменшується ризик розвитку їх токсичної дії на серце.