Додаткові засоби

Лосьйон проти лупи Ельфа Фарм Октеніфур (Lotion agauns dandruff Elfa Pharm Octenifur)

Лосьйон проти лупи тм "Elfa Pharm" серії "Octenifur" лосьйон 100 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 188,95 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Elfa Pharm
Форма випуску
Лосьйон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/18815 від 04.11.2021