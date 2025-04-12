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Лосьйон проти лупи Ельфа Фарм Октеніфур (Lotion agauns dandruff Elfa Pharm Octenifur)
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від
188,95
грн
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Характеристики
Виробник
Elfa Pharm
Форма випуску
Лосьйон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
3.3.2. Додаткові засоби
Реєстрація
12.2-18-3/18815 від 04.11.2021
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
188,95
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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