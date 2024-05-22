Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуГель для душу Несті Данте (Shower gel Nesti Dante) Гель для душу Несті Данте (Shower gel Nesti Dante) (568210) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 181,73 грн Без рецепта 1 шт від 181,73 грн 1 шт від 181,73 грн 1 шт від 181,73 грн 1 шт від 181,73 грн 1 шт від 191,31 грн 1 шт від 191,31 грн 1 шт від 191,31 грн Більше +4 В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник NESTI DANTE s.r.l. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 11 Засоби для ванни та душу